Manifestations de collectifs à Dakar: une convergence des luttes pour demander réparation

Le leader du Frapp au Sénégal, Guy Marius Sagna, à Dakar le 8 mai lors d'un rassemblement multi-lutte. © Théa Ollivier/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Sénégal, quinze collectifs regroupés au sein de l’organisation multi-lutte Doyna (« ça suffit » en wolof) se sont rassemblés samedi 8 mai sur la place de l’obélisque à Dakar pour dénoncer la spéculation foncière, la démolition de maisons, les licenciement abusifs, les recrutement clientélistes, etc. Tous dénoncent d’être victimes d’injustices et demandent une réparation de l’État. Un rassemblement autorisé et encadré par le mouvement Frapp France Dégage.