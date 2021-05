Algérie: les enseignants en grève pour protester contre la baisse de leur pouvoir d'achat

Une enseignante dans sa classe à Alger le 21 octobre 2020 (image d'illustration). AFP - RYAD KRAMDI

En Algérie, le secteur de l'éducation est en grève pour trois jours à l'appel des 14 principaux syndicats du secteur. Enseignants de l'école élémentaire, moyenne et secondaire, personnel de l'administration centrale et technique ont débrayé, depuis ce dimanche 9 mai, selon le président du Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique qui parle d'une « grève très bien suivie » à travers le pays.