Congo-B.: les habitués du dance-floor se risquent dans les boîtes de nuit clandestines

Vue de Brazzaville (image d'illustration). Wikimedia/Jomako

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Depuis plus d’un an, le Congo-Brazzaville a pris d’importantes mesures en vue de lutter contre le coronavirus qui a déjà touché plus 11 000 personnes dont la plupart sont déclarées guéries. Au nombre des mesures figure la fermeture des boîtes de nuit. Mais celles-ci finissent par s’ouvrir clandestinement. Leurs tenanciers affirment qu’ils n’arrivent plus à faire face à la crise et les clients ne craignent pas le virus.