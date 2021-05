Mali: grippe aviaire détectée, des mesures accrues pour endiguer la maladie

Premiers cas de grippe aviaire détectés au Mali. (Image d'illustration). © AFP/SEYLLOU

Deux semaines après la découverte des premiers cas de grippe aviaire au Mali, la riposte se poursuit et la vigilance est accrue. Dès la semaine prochaine, des missions d’investigations seront de nouveau déployées sur le terrain pour circonscrire la maladie et contrôler les mesures prises pour l’endiguer. Dans le pays, on estime à 43 millions, le nombre de volailles, toutes espèces confondues.