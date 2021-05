Reportage

Covid-19: la vaccination a démarré à Madagascar

Audio 01:13

Le ministre de la Santé malgache, Jean-Louis Rakotovao, reçoit la première injection du vaccin contre le Covid, le 10 mai à Antananarivo. © Laure Verneau/RFI

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Cette première phase de vaccination est ciblée, elle ne concerne que les personnes les plus âgées et les agents de santé, en première ligne contre le virus. Reportage à l’HJRA, le plus grand hôpital de la capitale Antananarivo, où le ministre de la Santé publique s’est fait vacciner, avant de laisser la place aux agents de santé.