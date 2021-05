Burkina Faso: des dizaines de terroristes neutralisés dans le nord, selon l'armée

Un militaire de l'armée burkinabè en plein exercice (photo d'illustration). ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Burkina Faso, les forces armées ont lancé depuis le 5 mai dernier une offensive contre les groupes armés terroristes dans les régions du Sahel et du Nord. Pour cette opération, l’état-major général des armées a mis ensemble ses unités conventionnelles et les forces spéciales. L’armée de terre, l’armée de l’air et la gendarmerie ont fourni l’essentiel des ressources