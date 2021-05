Cameroun: un nouvel audit demandé pour la plateforme créée par Maurice Kamto, Survie Cameroun

En 2020, l’opposant camerounais Maurice Kamto avait lancé Survie Cameroun, une plateforme pour récolter des dons et contribuer à la lutte contre le Covid-19 (image d'illustration). STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’année dernière, l’opposant camerounais Maurice Kamto lançait Survie Cameroun, une plateforme pour récolter des dons et contribuer à la lutte contre le Covid-19. Mais au bout de quelques mois, les gestionnaires se rendent comptent qu’il manque près de 330 000 euros sur le compte bancaire de Survie, domicilié en France. Malgré deux audits externes, les doutes sur un possible détournement de fonds subsistent. L’avocat Christian Ntimbane, parrain et caution morale de l'association, a voulu y regarder de plus près. Il affirme avoir découvert que ce n'était pas 1,1 million d'euros qui avaient été levés à l'origine, mais huit fois plus.