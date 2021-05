Procès de l'ex-patron du renseignement en RDC Kalev Mutond: «Il doit répondre de ses actes»

Kalev Mutond, l'ancien administrateur général de l'ANR à Goma, le 25 janvier 2017 (image d'illustration). © VOA CC0 Charly Kaseraka

Le procès de l’ex-patron de l'Agence nationale des renseignements continue en RDC. Comme depuis le début des audiences, Kalev Mutond, poursuivi pour arrestations arbitraires, traitement cruel, inhumain et dégradant, et tentative d’assassinat, n’a pas comparu lundi devant le tribunal de grande instance de la Gombe à Kinshasa. Ce que pourtant les juges continuent d'exiger de ses avocats. Sur les bancs des parties civiles, l’homme politique et ancien bâtonnier du barreau de Lubumbashi, Jean-Claude Muyambo Kyassa.