RDC: rapport de l’IGF sur l’échec du parc industriel de Bukanga Lonzo

Un rapport de l’IGF pointe la responsabilité de l’ancien Premier ministre de la RDC, Matata Ponyo, dans l’échec du parc industriel de Bukanga Lonzo AFP / Junior D. Kannah

En RDC, l’Inspection générale des finances (IGF) a transmis à la justice son rapport sur la gestion du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. À l’origine, ce projet pilote qui s’étend sur 80 000 hectares à 220 km avait pour but de contribuer à l’autosuffisance alimentaire et de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’accroissement de la productivité agricole. Sept ans après son inauguration par Joseph Kabila, président de la République de l’époque, le projet est non seulement considéré comme un échec mais aussi comme une vaste affaire de détournements.