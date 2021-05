Bénin: Emmanuel Macron écrit au président Talon, un mois après sa réélection

Le président français a envoyé ce mercredi 12 mai une lettre à son homologue béninois. Emmanuel Macron y adresse ses vœux de succès à Patrice Talon, ainsi qu'au peuple du Bénin, près d'un mois après la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. La France réaffirme se tenir aux côtés du Bénin dans plusieurs domaines, et souligne la nécessité d'un dialogue avec tous les acteurs après les tensions pré-électorales.

Publicité Lire la suite

« Je souhaite que nos deux pays continuent de renforcer les liens économiques, culturels et humains qui nourrissent une relation d'amitié ancienne », écrit le président français, dans cette lettre datée du 12 mai. Soit près d'un mois après la confirmation de la victoire de Patrice Talon par la Cour constitutionnelle, le 15 avril dernier.

Dans ce courrier, Emmanuel Macron note que l'élection a été marquée par des tensions et des violences. Il souligne le « nécessaire travail de justice, dans le plein respect des droits des justiciables » et l'importance du dialogue avec l'ensemble des acteurs politiques et sociaux. « Vous êtes le premier à pouvoir créer les conditions d'un climat apaisé », ajoute le chef de l'État français.

Restitution de 26 œuvres du trésor d'Abomey

Emmanuel Macron évoque par ailleurs le développement pour lequel, écrit-il, la France se tient aux côtés du Bénin pour y contribuer, tout comme la sécurité régionale, dans un contexte d'extension vers le Sud de la menace terroriste venue du Sahel. Il mentionne également la restitution en préparation de 26 œuvres du trésor d'Abomey.

Du côté de la présidence du Bénin, on indique prendre acte de cette lettre, sans plus de commentaire.

► À lire aussi : Patrice Talon, président du Bénin: «Plusieurs opposants ont planifié une insurrection pour me faire tomber»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne