Burkina Faso: l’Aïd-el-Fitr sera bien fêtée, malgré la crise du poulet

Un marché à Ouagadougou (Image d'illustration). © ISSOUF SANOGO / A.F.P.

Texte par : RFI

Au Burkina Faso, comme chaque année, la célébration de la fin du mois de ramadan se fera en famille. Les musulmans, comme à l’accoutumée, partageront le repas avec leurs frères et voisins d’autres religions. Mais avec les conséquences de la crise sécuritaire et sanitaire, la fête ne fera pas dans l’allégresse. Les prix ont augmenté sur les marchés. Commerçants et clients se plaignent de la situation. À quelques heures de la célébration de l’Aïd-el-Fitr, RFI a fait un tour dans certaines familles et sur les marchés.