Cameroun: deux personnes transgenres condamnées à de la prison ferme

C'est une décision qui relève de l'arrogance, d'un système qui se veut souverain et qui le démontre en violant ses propres engagements internationaux, ses propres lois. Cinq ans d'emprisonnement, c'est le montant maximal qui est prévu par l'article 347-1 du Code pénal pour des jeunes gens qui n'ont rien fait à personne. On parle de tentative d'homosexualité. Le procureur a dit que comme ils étaient habillés en robe, ils voulaient attirer des hommes, des gens de même sexe, pour faire du sexe et tomber ainsi sous le coup de la loi. C'est ça les éléments de tentative d'homosexualité. Je ne sais pas comment qualifier ça, c'est plus que ridicule, inacceptable, c'est pas juridique.