Guinée: un site pour vérifier les promesses de campagne du gouvernement

Le site Lahidi.org veut vérifier si les promesses de campagne du gouvernement guinéen sont bien appliqués. © Capture d'écran du site Lahidi.org

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’action du gouvernement guinéen scrutée à la loupe par une plateforme citoyenne. L’Association des blogueurs de Guinée, Ablogui, suit chaque programme et chaque promesse formulée par le gouvernement pour la période 2020-2026. Ce travail de veille est disponible en ligne et à pour but de porter les débats sur le fond et dépasser les querelles politiques.