Le ministre ivoirien de la Défense plaide pour un axe Abidjan-Bamako-Ouaga contre le terrorisme

Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le ministre ivoirien de la Défense Téné Birahima Ouattara, nommé il y a un peu plus d’un mois, vient d’achever une tournée régionale qui l’a conduit à Ouagadougou et Bamako. La Côte d’Ivoire est aux prises avec le jihadisme depuis 2016 et elle a dû faire face à deux attaques en un an à Kafolo, près de la frontière burkinabè, qui ont fait près d’une vingtaine de morts au total. La Côte d’Ivoire surveille aussi sa frontière malienne avec anxiété. Le nouveau ministre est donc allé plaider dans ces deux capitales l’urgence de coopérer davantage.