Libye: multiplication de rackets sur les hommes d'affaires et commerçants à Benghazi

La ville de Banghazi en Libye. AFP - ABDULLAH DOMA

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Dans l'est libyen et spécialement à Benghazi, les forces du maréchal Khalifa Haftar ont pris l'habitude de rançonner d'importants hommes d'affaires afin de financer l'armée nationale libyenne en manque de ressources. De nouvelles vidéos circulent montrant des actes de vengeances qui visent des propriétés et des commerces appartenant à Abdullatif al-Mashai, un homme d'affaires qui refuse désormais le rançonnement. Ces extorsions sont pratiquées par la brigade Tarek ben Ziyad dirigée par Saddam Khalifa Haftar.