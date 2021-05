Le Maroc embarrassé par les manifestations anti-israéliennes dans le pays

Situation diplomatique embarrassante pour les pays arabes ayant normalisé ou apaisé leurs relations avec Israël comme le Maroc. Depuis le 7 mai, les affrontements entre Israéliens et Palestiniens, en ce mois sacré du ramadan, exacerbent la colère d'organisations marocaines pro-palestiniennes qui appellent à manifester contre l'État hébreu.

Avec notre correspondante à Tanger, Maud Ninauve

Depuis la normalisation des relations entre les deux pays en décembre 2020, plusieurs manifestations ont été écourtées, comme ce fut le cas lundi 10 mai à Rabat et Casablanca. Les rassemblements au Maroc sont officiellement interdits depuis le début de la crise du Covid-19. Le pays est toujours en état d’urgence sanitaire.

En revanche, le lendemain à Oujda, dans l’Est, un sit-in anti-Israël s’est déroulé sans arrestation ni affrontement avec les forces de l’ordre. Entorse à la règle sanitaire ou hasard du calendrier diplomatique, ce jour-là, le Maroc participait à une réunion d’urgence des ministres arabes des Affaires étrangères.

Jeu d'équilibrisme

Pour Rabat, la situation est claire. La question palestinienne est toujours au premier de plan de ses préoccupations. Le Maroc condamne les discours haineux de certaines organisations extrémistes israéliennes et refuse toute violation du statut juridique de Jérusalem.

Une semaine plus tôt, la même diplomatie marocaine assurait, sur une chaîne de télévision américaine, qu’elle irait aussi loin que possible dans le renforcement et le développement de la coopération Maroc-Israël. Un jeu d’équilibrisme pour le royaume.

