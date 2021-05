RDC: Y a-t-il eu des abus sexuels dans le cadre de la riposte au virus Ebola?

Selon la fondation Thomson Reuters et The Humanitarian, pas moins de 70 femmes ont été contraintes de coucher avec des responsables de la riposte Ebola à Beni et à Butembo. (image d'illustration) John WESSELS AFP

RFI

Selon la fondation Thomson Reuters et The Humanitarian, pas moins de 70 femmes, des femmes de ménage pour la plupart, ont été contraintes de coucher avec des responsables de la riposte à Beni et à Butembo. Les premiers cas ont été dénoncés en septembre dernier à Beni. Aujourd’hui, c’est à Butembo que les deux médias ont recueillis des témoignages sur le même type d’abus. Plusieurs organisations, notamment internationales, sont accusées. Qu’ont-elles fait pour y répondre depuis septembre dernier ?