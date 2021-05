Tchad: le gouvernement de transition adopte un programme politique

C'est au cours d'un conseil des ministres extraordinaire ce mercredi 12 mai que le gouvernement tchadien de transition a adopté son programme politique. Un programme qui sera soumis ce vendredi à l’ancienne Assemblée nationale dissoute après la mort du président Idriss Deby Itno avant d’être réhabilitée en attendant la mise en place du parlement provisoire.

Avec notre correspondant à N'Djamena, Madjiasra Nako

Il aura fallu juste trente minutes au gouvernement, réuni autour du président de la transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, pour valider le programme politique du gouvernement d'Albert Pahimi Padacké nommé le 2 mai dernier. Ledit programme se résume « à la continuité de l’État, la préservation des acquis de paix et de stabilité et la poursuite des programmes et projets de développement » jusqu’en octobre 2023.

L'ancienne Assemblée reconduite pour valider le programme

Certains ministères comme l’Économie ou les Finances ont tenu à apporter des amendements pendant les débats. Il a fallu ajouter au programme adopté ce mercredi, par exemple la réalisation du recensement général de la population. Le programme en question sera déposé en principe ce jeudi dans le box des députés pour examen dès vendredi.

Ce 14 mai, les députés de l’ancienne Assemblée nationale reconduite en attendant la mise en place du parlement provisoire sont convoqués pour valider le programme politique du gouvernement d'Albert Pahimi Padacké.

Pendant ce temps, les acteurs politiques et de la société civile, eux, maintiennent le mot d’ordre de grève pour des manifestations contre le conseil militaire de transition qui, disent-ils, demeure anticonstitutionnel.

