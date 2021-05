Madagascar: campagne de vaccination pour les Français de l'étranger

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État français au ministère des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, de la francophonie et des Français de l’étranger, dans l’un des premiers centres de vaccination de l’Ambassade de France à Antananarivo, le 14 mai 2021. © Laure Verneau/RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

À Antananarivo, le secrétaire d’État français chargé du Tourisme, de la Francophonie et des Français de l’étranger, Jean-Baptiste Lemoyne, était, vendredi 14 mai, à Madagascar. Le ministre y a inauguré le centre de vaccination de l’ambassade de France. Il est destiné aux ressortissants français et européens de plus de 55 ans vivant à Madagascar. Il s’agit de l’un des premiers centres pour les Français de l'étranger.