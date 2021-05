Nigeria: saisie de 153 millions de dollars dans l'enquête contre une ex-ministre du Pétrole

L'ancienne ministre du Pétrole nigériane Diezani Alison-Madueke, en 2014 (image d'illustration) AFP - JOE KLAMAR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les autorités mettent en avant leurs efforts pour lutter contre la corruption. Cette semaine, la Commission des crimes économiques et financiers a fait le point sur l’enquête visant l’ancienne ministre du Pétrole Diezani Alison-Madueke et a annoncé avoir saisi 153 millions de dollars et 80 propriétés.