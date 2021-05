Denis Sassou-Nguesso et Félix Tshisekedi s'entretiennent avant le sommet de Paris

Le président de RDC Félix Tshisekedi (C) et son homologue du Congo-Brazzaville Denis Sassou-Nguesso. (image d'illustration)

Denis Sassou-Nguesso, le président du Congo Brazzaville, était samedi à Kinshasa. Une visite de travail en RDC, qui intervient avant le sommet de Paris sur le financement des économies africaines.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda Muzembe

Les deux chefs d'État se sont concertés à huis clos sur la crise au Tchad et le risque de division et d’enlisement de l’Union africaine, selon le ministre brazzavillois des Affaires étrangères. Mais rien n'a filtré sur ce que se sont dit le président de l'Union Africaine et celui de la CEAC à ce sujet.

Jean-Claude Gakosso précise que l’entretien a porté aussi sur le sommet de Paris qui sera consacré, mardi, au financement des économies africaines. Denis Sassou-Nguesso suggère que le président Félix Tshisekedi de la RDC porte haut et fort la voix du continent pour plus de justice dans le monde post-Covid, a ajouté le chef de la diplomatie brazzavilloise.

Denis Sassou-Nguesso a été accueilli à Kinshasa à la mi-journée par son homologue. Après une première réunion en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays ainsi que d’autres membres de leurs cabinets respectifs, est venu le tête à tête entre les deux chefs d’Etat.

Avant cette rencontre, Denis Sassou-Nguesso et Félix Tshisekedi s’étaient retrouvés il y a pratiquement un mois à Brazzaville. C’était lors de l’investiture de Denis Sassou-Nguesso pour son nouveau mandat

