Tchad : une éventuelle candidature du Premier ministre de transition inquiète le MPS

Le Premier ministre de transition tchadien Albert Pahimi Padacké à Ndjamena le 26 avril 2021. AFP - ISSOUF SANOGO

Le Premier ministre de transition Albert Pahimi Padacké ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique et particulièrement au sein de l'ancienne majorité présidentielle, le MPS et ses alliés qui y voit un concurrent sérieux pour la prochaine élection présidentielle. Depuis la mort du président Idriss Déby Itno et la mise en place du Conseil militaire de transition dirigé par son fils, Mahamat Idriss Déby, le MPS traverse une crise politique et peine à trouver sa place dans ce nouvel échiquier politique.