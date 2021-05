Crise humanitaire en Éthiopie: les États-Unis et l'UE mettent un coup de pression

Le nouvel émissaire américain pour la région de la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman. (image d'illustration) AP - Pavel Golovkin

L'envoyé spécial du président américain dans la Corne de l'Afrique dénonce le double langage des Éthiopiens et des Érythréens engagés dans la guerre dans le Tigré. Il se dit déterminé à travailler à un cessez-le-feu. De son côté, l'Union européenne dénonce le détournement de l'aide humanitaire et menace ceux qui en sont responsables. C'est dans ce climat diplomatique de plus en plus tendu entre les États-Unis, l'Europe et l'Éthiopie que le Sénat américain auditionne Jeffrey Feltman ce lundi 17 mai.