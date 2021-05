Côte d’Ivoire: le procès de Guillaume Soro et 19 proches s'ouvre cette semaine

L'ex-leader rebelle ivoirien et ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, à Paris le 29 janvier 2020. Lionel BONAVENTURE / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La justice ivoirienne se penche une fois de plus, cette semaine, sur le cas Guillaume Soro. Après avoir été condamné, en avril 2020, à vingt ans de prison pour blanchiment et recel de détournements de deniers publics, l’ancien président de l’Assemblée nationale est cette fois poursuivi notamment pour complot et atteinte contre l’autorité de l’État. Le procureur d’Abidjan l’accuse, depuis la fin décembre 2019, d’avoir fomenté, avec ses proches, une tentative d’insurrection en Côte d’Ivoire.