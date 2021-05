Guinée : huissiers et avocats suspendent leur grève

Cela fait plus d'un mois que les huissiers et les avocats guinéens boudent les cours et tribunaux. (image d'illustration) Getty Images/ Spaces Images

Texte par : RFI Suivre 2 mn

A partir de ce lundi, les huissiers et les avocats en grève depuis un mois vont mettre provisoirement un terme au boycott des cours et tribunaux en attendant la conclusion des travaux d’un comité technique mis en place par le ministère de la Justice et les grévistes.