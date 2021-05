Nigeria : les gouverneurs du sud veulent interdire la transhumance et le pâturage libre

Afin de lutter contre l'insécurité, des gouverneurs du sud du Nigeria ont décidé d'interdire la transhumance et le pâturage libre dans leurs Etats (image d'illustration) Godong/UIG via Getty Images

Les gouverneurs du sud du Nigeria ont adopté une résolution pour interdire la transhumance et le pâturage libre dans leurs Etats. Une décision qui vise à lutter contre l’insécurité, et à faire taire le conflit entre éleveur et agriculteurs, qui a fait des milliers de morts ces dernières années au Nigeria.