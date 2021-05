Sénégal : à quoi a servi le moratoire sur la dette et faut-il aller plus loin ?

Une vue générale de Dakar (image d'illustration) © Getty Images/Bloomberg

Le sommet sur le financement des économies africaines se tient à Paris ce mardi 18 mai. En avril 2020, un moratoire a été mis en place par le Club de Paris et le G20, pour plus de 70 pays. Ce dispositif de report du paiement des intérêts, prolongé jusqu’à fin juin 2021, porte sur 5,7 milliards de dollars. Le Sénégal, entre autres, est concerné. A quoi a servi ce moratoire dans le pays ? Faut-il aller plus loin, et annuler la dette ?