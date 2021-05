Côte d'Ivoire: le procès de Guillaume Soro renvoyé au 26 mai

Le procès s'est ouvert en l'absence de Guillaume Soro. Ici à Paris le 17 septembre 2020. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Guillaume Soro est jugé depuis ce mercredi par le tribunal criminel d'Abidjan. Lui et 19 de ses proches sont poursuivis pour complot et atteinte à l'autorité de l'État, détention illégale d'armes, diffusion de nouvelles fausses et troubles à l'ordre public. Sur 19, 13 sont dans le box des accusés.