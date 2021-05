Reportage

Mozambique: au Cabo Delgado, la délicate prise en charge des femmes et enfants déplacés

Audio 01:35

Des femmes et leurs bébés attendent pour la consultation à Metuge, au Cabo Delgado. © Bertrand Haeckler/RFI

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Depuis trois ans et demi, le Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, est le théâtre d’attaques qui ont provoqué plus de 2500 morts et 700 000 déplacés. Une partie est placée à Pemba et ses alentours, soit chez des membres de leur famille, soit dans des camps de transit. L’ONG MSF est présente depuis 2019 dans cette région et travaille dans six structures accueillant des déplacés, dont une grande partie sont des femmes et des enfants.