Éthiopie: au Tigré, une distribution alimentaire aussi rare que précieuse

Des Éthiopiens du Tigré ont pu récupérer leur ration de nourriture à Adigrat, le 19 mai 2021. © Sébastien Németh/RFI

Texte par : RFI

En Éthiopie, le conflit se poursuit dans la région du Tigré, au nord du pays. Selon les autorités intérimaires de la région, plus de 4,5 millions de personnes ont aujourd’hui besoin d’assistance alimentaire. Des cas de famines ont été repérés et ont déjà fait des victimes. Hier, à Adigrat, deuxième ville du Tigré, située dans le nord-est de la région, des rations fournies par US AID ont pu être données à quelques centaines de bénéficiaires.