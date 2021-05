Centrafrique: Touadéra déclare le Covid-19 comme urgence de santé publique

Le président Faustin Archange Touadéra, lors de la cérémonie de commémoration du deuxième anniversaire de l'APPR, au Palais de la renaissance à Bangui, le 6 février 2021 (image d'illustration). © Gaël Grilhot/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le président Faustin Archange Touadéra a fait une déclaration dans les médias nationaux pour faire le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19. Au 18 mai, le pays enregistrait depuis le début de la pandémie 7 015 cas de contaminations et plus de 96 décès. La situation se dégrade et le président a décidé de prendre un décret pour déclarer le Covid-19 comme une urgence de santé publique.