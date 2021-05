Mauritanie: manifestation de soutien à la cause palestinienne dans les rues de Nouakchott

Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans les rues de Nouakchott en soutien à la cause palestinienne le 19 mai 2021. AFP - MED LEMIN RAJEL

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Des milliers de personnes ont manifesté, mercredi 19 mai, dans les rues de Nouakchott, pour condamner les bombardements de la bande de Gaza par l’armée israélienne. Tout en réaffirmant leur indéfectible soutien à la cause palestinienne, les marcheurs qui représentaient toute la classe politique et la société civile, ont fustigé l’immobilisme de la communauté internationale face aux massacres quotidiens des populations civiles, notamment des femmes et des enfants.