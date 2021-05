Reportage

Mozambique: les réfugiés du Cabo Delgado n'en peuvent plus de leurs conditions de vie précaires

Les huttes précaires du camp «25 de Junho» à Metuge. © Liliana Henriques / RFI

Le Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, est le théâtre depuis trois ans et demi d’attaques qui ont provoqué la mort de plus de 2 500 personnes et déplacé 700 000 autres dont une partie est logée provisoirement à Pemba et ses alentours, soit chez des membres de leur famille, soit dans des camps de transit.