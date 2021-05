Éthiopie: les soldats érythréens ont détruit des usines du Tigré

Audio 01:32

Une usine pillée dans la région éthiopienne du Tigré, le 21 mai 2021. © Sébastien Németh/RFI

RFI

Les Érythréens, impliqués dans le conflit qui se prolonge dans cette province du nord de l'Éthiopie, auraient particulièrement visé l’économie et les outils de production. RFI s’est rendu dans une usine de traitement du granit et de la pierre qui employait plus de 700 personnes.