Côte d’Ivoire: des arrestations après des violences intercommunautaires suite à une fake news

La police dans le quartier de Yopougon, à Abidjan, après une manifestation (image d'illustration). SIA KAMBOU / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Pour rappel, une vidéo présentée à tort comme représentant des ivoiriens molestés par des nigériens a mis le feu aux poudres. Des centaines de personnes ont pris pour cible des ressortissants nigériens et leurs commerces dans plusieurs communes d’Abidjan, dont Abobo et Adjamé. En réalité, la vidéo avait été tournée au Nigeria et ne montrait pas des Ivoiriens. Le bilan de ces violences s’est alourdi. On compte désormais un mort et plusieurs blessés graves alors que le parquet annonce des arrestations.