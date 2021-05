Cameroun: le rapport explosif de la Cour des comptes sur la gestion de la lutte anti-Covid

C'est un rapport qui exhale une odeur de scandale et qui pourrait avoir des conséquences pour l'establishment politico-administratif de Yaoundé. C'est le rapport de la Cour des comptes qui a fuité ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Il énumère pêle-mêle les dysfonctionnements et les malversations dans la gestion des fonds dédiés à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Entre dépassements de budget, évasion des fonds prestataires douteux entre autres, tout y passe.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe Essomba

Le rapport fait 32 pages et aligne des dénonciations à donner le tournis.

Par exemple, alors que le gouvernement, à travers le ministère de la Recherche et de l'Innovation, avait annoncé qu'il avait la capacité de produire localement cinq millions de comprimés de chloroquine et cinq millions autres d'azythromycine, le rapport révélé que cette activité budgétisée à un peu plus de quatre milliards de francs CFA a en réalité été exécutée par un fabricant indien.

Les comprimés ainsi fabriqués ont juste été conditionnés dès réceptions au Cameroun. Une démarche qui, conclut la Cour des comptes, était contraire aux prescriptions du président de la République.

S'agissant de l'aménagement des centres de mise en quarantaine, le rapport indique que des commandes et prestations fictives ont été enregistrées pour un montant équivalent à près de 134 millions de francs CFA. Les critères de sélection des prestataires et les conditions d'attributions des marchés sont jugés opaques par les auditeurs. Toutes choses qui auraient conduit à la contractualisation de prestataires aux états de services douteux. Ce rapport d'étape qui est sur la table de Paul Biya depuis mars 2021 porte sur un montant global de 180 milliards de francs CFA.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne