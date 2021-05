En Côte d’Ivoire, le retour de Laurent Gbagbo se fait attendre

Nous commençons ces préparatifs et donc, lorsque nous aurons suffisamment avancé, nous pourrons, à ce moment, déterminer une période ou une date précise à laquelle le président va annoncer son retour. Vous avez mentionné les aspects de sécurité. L’un parmi vous a parlé de son hébergement. Il faut régler tout cela avant que de pouvoir fixer une date. Les pourparlers entre les émissaires du président Laurent Gbagbo, que nous sommes, et les autorités sont en train de se faire. Lorsque les discussions auront avancé et que le retour du président Laurent Gbagbo revêtira tous les aspects sécuritaires qui tiennent à cœur au président Gbagbo lui-même et au staff de sécurité qu’il aura mis en place, c’est le président Laurent Gbogbo qui décidera de la date de son retour.