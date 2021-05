Les opposants à la junte tchadienne déçus de la décision de l'Union africaine

Le général Mahamat Idriss Déby Itno aux funérailles de son père, Idris Déby Itno. Le 23 avril 2021. REUTERS - STRINGER

RFI

La décision du Conseil paix et sécurité de l’Union africaine de ne pas sanctionner le Conseil militaire de transition au pouvoir, mais plutôt de l’accompagner en lui imposant des conditions contraignantes, ne fait pas unanimité au Tchad, loin de là. Le pouvoir de transition se sent légitimé et pavoise, alors qu’on ne décolère pas dans le camp de ses détracteurs.