Éthiopie: plusieurs soldats accusés d’avoir commis des atrocités contre des civils au Tigré

Les femmes pleurent les victimes d'un « massacre » attribué aux soldats érythréens dans le village de Dengolat, au nord de Mekele, la capitale du Tigré, le 26 février 2021. AFP - EDUARDO SOTERAS

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Trois soldats éthiopiens condamnés pour viol et un autre pour avoir tué un civil et des dizaines d’autres accusés d'actes similaires. Le procureur de la République éthiopienne a publié un état des lieux des enquêtes en cours sur les violations des droits de l'homme au Tigré. La province du nord du pays est empêtrée dans une guerre depuis plus de six mois et les appels de la communauté internationale demandant à l’Éthiopie de faire la lumière sur les crimes au Tigré se font de plus en plus pressants.