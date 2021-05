Aux Comores, l'agence Campus France accusée de mauvaise gestion

Son directeur, Renaud Vely, est mis en cause. Les vacataires comoriens de l’agence se plaignent d’avoir été payés deux mois de retard, alors que pour le même travail, les expatriés, eux, ont été rémunérés à temps.

Avec notre correspondante à Moroni, Anziza M’Changama

À Moroni, Campus France, agence gouvernementale par laquelle lycéens et étudiants doivent passer pour poursuivre leurs études en France, est accusée de mauvaise gestion.

C’est un appel à l’aide anonyme qui a été adressé à différents cadres du poste consulaire français de Moroni. Une question y revient en boucle : « y a-t-il une gestion saine et honnête de la part du responsable des comptes ? »

Renaud Vely, le directeur de Campus France, y est présenté comme coutumier du fait puisque l’an dernier, des mois d’arriérés de salaire étaient également enregistrés. Circonstance aggravante cette année où de nouveaux vacataires expatriés ont été recrutés, conjoints de personnel d’ambassade de France pour la plupart, ils ont eux, bien été payés en temps et en heure. Ce « deux poids deux mesures » est interrogé dans le courrier comme une forme d’apartheid.

Pour l’ambassadrice de France aux Comores, il s’agit plutôt d’une maladresse du directeur de l’agence. Elle déplore, sans pour autant nier le fond du problème, l’anonymat de telles dénonciations à l’encontre de M. Vely. Selon la diplomate, ça n’a fait que retarder la recherche de solutions puisque le message n’a pas été traité de manière prioritaire. Les vacataires comoriens ont finalement reçu un chèque antidaté couvrant un seul mois de retard de salaire, après l’Aïd. Par ailleurs, l’ambassadrice annonce vouloir adopter plusieurs nouvelles dispositions en cours de validation par Paris et la régie comptable à Madagascar et régler les arriérés restants dans les plus brefs délais.

