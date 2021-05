Côte d'Ivoire: première pierre posée au port sec de Ferkessédougou

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a posé la première pierre d’un vaste chantier : le port sec de Ferkessédougou, qui sera une sorte d’excroissance du port d’Abidjan, à l’extrême nord du pays, avec pour vocation de desservir le Mali, le Burkina et le Niger. Inauguration prévue, si tout va bien, fin 2023.

Avec notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto

Sur 732 hectares de superficie, le port sec de Ferkessédougou comptera une plateforme logistique bien sûr, avec des entrepôts, un dépôt d’hydrocarbures, ainsi qu’un marché au bétail et un abattoir. À cela, il faudra ajouter une zone industrielle destinée notamment à transformer des produits agricoles ou miniers. Le tout desservi par la voie ferrée Abidjan-Ouaga et bien entendu par la route.

Le chantier a été octroyé au groupe chinois Complant qui a trente mois pour livrer le port, qui sera ensuite confié à un concessionnaire.

Coût du projet : 254 milliards de francs CFA, un peu moins de 400 millions d’euros, financés par des fonds chinois notamment, et un partenariat public-privé.

Ce vendredi, les travaux ont été lancés en grandes pompes par la numéro 2 du gouvernement, la ministre des Affaires étrangères Kandia Camara, au côté de son collègue de la défense et président du conseil régional du Tchologo, la région de Ferké, Téné Birahima Ouattara, en présence d’autres membres du gouvernement.

L’objectif, c’est donc de désengorger le port autonome d’Abidjan et de le rapprocher de ses débouchés régionaux que sont le Burkina, le Mali et le Niger. Le chantier puis le port sec créeront aussi des milliers d’emplois dans une zone qui en manque cruellement. 500 personnes devront être relogées ou réinstallées. Une enveloppe de 7 milliards de francs, un peu plus de 10 millions d’euros, est prévue à cet effet.

