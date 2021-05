Des vaccins à prix coûtant pour les pays pauvres? Cela ne règle pas tout

Dans une épidémie, pour espérer interrompre une circulation et la transmission d'une maladie, il faut aller au-delà d'une couverture de 70%, 80% ou 90%. Ceci est impossible actuellement, là où nous sommes, pour nous qui n'avons pas suffisamment la possibilité d'accéder à ces vaccins. Parce que les laboratoires en question ont d'abord passé des commandes avec des pays développés, qui ont commandé beaucoup, sans se limiter à leurs cibles prioritaires. Aujourd'hui, disposer de ressources financières ne vous garantit pas d'avoir accès aux vaccins dont vous avez besoin. Les laboratoires même vous diront "je ne peux vous livrer que tant et et au bout de tant de mois".