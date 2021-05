en RDC le TGI se déclare incompétent pour juger Kalev Mutondo: satisfaction au FCC, frustration des parties civiles

Vue générale de Kinshasa, en RDC. CC/Wikimedia Commons

En République démocratique du Congo (RDC), Kalev Mutondo, ancien chef de l’Agence nationale des renseignements (ANR) poursuivi pour arrestations et détentions arbitraires, tortures et tentative d'assassinat sous la présidence de Joseph Kabila, échappe -t-il aux poursuites ? Le tribunal de grande instance (TGI) de Kinshasa-Gombe, qui avait ouvert un procès, s’est finalement déclaré incompétent pour juger Kalev Mutondo, Cependant, pour le parquet et les parties civiles, l’ancien chef des renseignements, toujours en fuite, ne devrait se réjouir trop vite.