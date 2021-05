Gabon: BGFIBank présente un bilan positif malgré la pandémie de Covid-19

Au Gabon, malgré la pandémie du Covid-19 qui a paralysé l’économie mondiale, le groupe BGFIBank, présent dans dix pays africains et en France, a révélé, vendredi 21 mai, avoir réalisé un résultat net record de 44 milliards de FCFA, en 2020. Un résultat en hausse de 114 % par rapport à l’année 2019.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves Laurent Goma

Comment, dans un contexte économique mondial très tendu, ce premier groupe bancaire de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), a-t-il réalisé de telles performances ?

Henri Claude Oyima, le président directeur général de BGFIBank a annoncé les excellents résultats de son groupe aux actionnaires réunis en Assemblée générale au siège de la multinationale présente en France, à Madagascar en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest. « 3 500 milliards de total bilan, avec plus de 500 milliards de situation nette, un résultat net record de 44 millions de francs CFA ».

Selon la banque, la pandémie du Covid-19 a été plutôt une opportunité d’affaires: « Lorsque la pandémie a été déclarée, nous avons mis en place un comité de sauvegarde des actifs et un comité de gestion des opportunités. Et en termes d’opportunités, le fait de travailler en distanciel, cela nous a permis de ne pas perdre d’efficacité, de profiter de la digitalisation qui est forte dans notre groupe aujourd’hui, et de faire en sorte que nous puissions réaliser ces résultats en 2020 ».

Si la banque a gagné beaucoup d’argent, la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) est consciente que la pandémie du Covid-19 a davantage appauvri les populations et détruit les économies de la région. Gendarme du secteur bancaire, la COBAC a interdit aux banques de distribuer des dividendes afin de disposer des ressources nécessaires pour participer à la relance de l’économie régionale.

