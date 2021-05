Les ministres ivoirien et burkinabè chargés de la Réconciliation se rencontrent à Ouaga

L'Ivoirien Kouadio Konan Bertin est à Ouagadougou pour une séance de travail avec son homologue burkinabè sur le processus de réconciliation. Après une visite au Mogho Naba, l’empereur des Mossé, autorité majeure dans la résolution et le dénouement de conflits, les deux ministres ont entamé les travaux. Un partage d’expérience nécessaire pour un aboutissement du processus de réconciliation dans les deux pays, vu leurs liens selon les deux parties.

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Cette visite du ministre ivoirien de la Réconciliation nationale à son homologue burkinabè se déroule au moment même où Zéphirin Diabré multiplie les rencontres avec les différentes couches de la société et s’attèle à la rédaction de la stratégie nationale de la réconciliation. Selon Kouadio Konan Bertin, une mutualisation des idées aidera à faire progresser le processus dans les deux pays. « Le peuple burkinabè et le peuple de Côte d'Ivoire sont certes deux peuples mais avec un même destin. Nous sommes donc dans l'obligation de mutualiser nos idées, nos efforts, nos actions, pour que la paix règne dans ces deux pays qui sont le moteur de la sous-région. »

Pour Zéphirin Diabré, le processus de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso aura forcément des répercussions de part et d’autre de la frontière, d’où cette rencontre pour un partage d’expérience : « Nos ministères traitent d'un sujet qui est commun et nos deux pays sont liés par tant de liens qui font que les questions de réconciliation de l'un des pays ont des prolongements dans l'autre pays sur certaines dimensions. »

Sur le plan culturel, Kouadio Konan Bertin participera ce samedi aux « Marley d’Or », un festival de musique reggae qui regroupera sur la même scène des artistes burkinabè et ivoiriens.

