Niger: la société civile alerte à son tour sur la situation sécuritaire à Tillaberi

Au Niger, 20 organisations de la société civile ont publié jeudi 20 mai une déclaration sur la situation sécuritaire dans l'ouest du pays, en proie à une insécurité croissante. Une délégation revient tout juste de la ville de Tillaberi, chef-lieu de la région, où les arènes de lutte accueillent depuis une semaine, plus de 10 000 déplacés.

Ces déplacés sont des villageois venus de la commune rurale d'Anzourou, d'où ils ont été chassés par des hommes armés qui ont aussi volé leur bétail et brûlé leurs greniers. Selon les organisations de la société civile, signataires de la déclaration, les autorités nigériennes doivent faire plus pour assurer la sécurité des populations de cette région. Composée de 24 villages, elle fait partie de l'immense et instable région de Tillaberi, étendue sur 100 000 km2 et située dans la zone dite « des trois frontières » entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso

Malgré la présence des forces armées, les attaques contre les villages continuent, s'indigne Maïkoul Zodi, coordonnateur national de « Tournons la page Niger », joint par Gaëlle Laleix du service Afrique.

Le ministre de l'Intérieur du Niger et une délégation de l'opposition ont rendu visite aux déplacés cette semaine. Le ministre, Alkasha Alhada, leur a promis un retour rapide chez eux

