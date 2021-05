Reportage

A Ceuta, des habitants se mobilisent pour venir en aide aux migrants

Des mineurs marocains font la queue pour recevoir un peu de nourriture, à Ceuta, le 19 mai 2021. (image d'illustration) REUTERS - JON NAZCA

RFI

A Ceuta, les autorités locales estiment entre 8 et 10 000 le nombre de migrants arrivés depuis le début de la semaine dans l’enclave espagnole. Et à 7 000 le nombre de ceux qui sont repartis volontairement ou ont été reconduits au Maroc. Parmi ceux qui restent à Ceuta (dont de très nombreux mineurs), une partie est accueillie dans des centres, où ils dorment, sont nourris et reçoivent des produits d’hygiène de base. D’autres se trouvent encore dans les rues de la ville. Des habitants se mobilisent pour leur venir en aide.