Togo : La dynamique Kpodzro demande à la communauté internationale de s’impliquer dans la crise

La dynamique Mgr Kpodzro, qui continue de réclamer la victoire de la présidentielle du 22 février 2020, fait des propositions pour une sortie de crise à travers un mémorandum qu’elle a déposé à l’Union européenne, il y a quelques jours. Pour La dynamique Mgr Kpodzro, son candidat, Gabriel Agbéyomé Kodjo, est le vrai vainqueur de cette élection et il faut organiser, sous l’égide de l’Union européenne et des Nations unies, un dialogue pour la sortie de crise.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

C’est un document élaboré à la demande du groupe des cinq ambassades occidentales au Togo (Allemagne, Etats-Unis, France, PNUD et Union européenne) à l’issue d’une rencontre le 4 mai.

Lors de cette rencontre, La dynamique a continué à réclamer la victoire à la présidentielle du 22 février 2020 ; le groupe des cinq a, pour sa part, estimé, selon le document, qu’on ne peut pas parler de contentieux électoral, La dynamique n’ayant pas pu apporter la preuve de sa victoire. Ce à quoi les opposants répondent que du côté du président sortant, non plus.

Pour sortir de cette profonde crise politique, La dynamique Mgr Kpodzro propose cinq pistes, dont le respect des droits humains, des droits fondamentaux et la vérité des urnes ; la restauration d’un véritable État de droit, soucieux de la mise en place des institutions de la République vertueuse, et garantissant la paix sociale et le transfert pacifique du pouvoir à son candidat.

Avant tout pourparlers sous l'égide de l'ONU et l'UE, La dynamique émet cinq préalables, parmi lesquels figurent la libération de tous les prisonniers politiques et l'abandon des charges contre les cadres de La dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK) et, bien sûr, contre Gabriel Agbéyomé Kodjo.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne