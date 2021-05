Entretien Exclusif

Conflit au Tigré : pour le patriarche de Mekele «Abiy Ahmed marche dans les traces d’Issayas Afewerki»

Abune Isaias, patriarche de Mekele, dans la région du Tigré, en Ethiopie, le 24/05/2021. © RFI/Sébastien Nemeth

RFI

Depuis près de sept mois, la guerre touche le Tigré, région du Nord de l’Éthiopie. Le pouvoir fédéral a lancé une opération militaire dans la province, début novembre et le conflit s’est étendu. L’armée érythréenne a envoyé des milliers de soldats au Tigré et des miliciens d’ethnie Amhara ont pris le contrôle de larges zones. Les violences ont fait des milliers de morts. Des massacres ont été révélés et la situation humanitaire est plus que préoccupante. Dans un entretien exclusif à RFI, le patriarche de l’Église orthodoxe de Mekele s’est exprimé pour la première fois. Il lance un véhément appel à l'aide : « Je veux que mon peuple survive »