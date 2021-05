RDC: problème d'approvisionnement en eau après l'éruption du Nyaragongo à Goma

Les habitants de Goma et du territoire de Nyiragongo sont confrontés à des problèmes d'approvisionnement en eau potable depuis l'éruption volcanique, qui a endommagé les infrastructures. Le risque, c'est que la population consomme l'eau du lac Kivu sans la traiter, ce qui pourrait provoquer une épidémie de choléra.

La coulée de lave a endommagé des canalisations d'eau. Elle est passée juste à côté d'une citerne qui devait desservir une partie de la ville de Goma.

L'eau est donc un des gros problèmes à gérer pour les autorités. Singoma Mwanza, député du territoire de Nyiragongo : « Pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on approvisionne la population par des tanks et des camions. Et même là, on a un souci avec cette route qui a été coupée : on ne sait pas comment approvisionner certains endroits du territoire de Nyiragongo. Pour la ville de Goma, il y a une station d'eau qui aura un problème, c'est la station de Kituku qui est approvisionnée par Virunga et qui aujourd'hui n'a pas d'électricité [la ligne de haute tension a été endommagée ndlr] et donc cette station-là ne pourra pas approvisionner une partie de la ville de Goma en eau. »

Crainte d'une épidémie de choléra

Un tiers de la population de Goma n'aurait plus d'accès à l'eau potable. Si elle se reporte sur l'eau du lac Kivu, le risque sanitaire est énorme, souligne Jean Ludovic Metenier, coordinateur de l'Unicef dans la région de Goma :

« Il va falloir reconstruire toutes ces conduites d'eau pour pouvoir continuer d'approvisionner la ville de Goma en eau potable et entre temps notre inquiétude, c'est le risque de choléra qu'on peut rencontrer, sachant que la population, si elle n'a pas accès à de l'eau courante, va probablement aller chercher de l'eau au bord du lac. »

C'est pour cela que l'Unicef va lancer un programme de chloration de l'eau du lac pour s'assurer qu'elle soit consommable par la population de Goma.

